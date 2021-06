L’installation sonore in situ des Siestes Jardin Compans-Caffarelli, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

### L’installation sonore _in situ_ des Siestes En 2021, Les Siestes auraient dû fêter leur 20e édition. La fête sera reportée à plus tard, les conditions requises (une bulle de sociabilité, de lâcher-prise, de la convivialité) n’étant toujours pas possibles à l’été 2021. ### Programme **Qu’ont prévu Les Siestes cette année ?** L’association et l’équipe qui portent Les Siestes vous proposent une radio éphémère _in situ_ en lieu et place du festival, soit le format qui ressemble le plus à ce qui leur est cher : la liberté d’aller et venir, de déambuler en plein air, tout en partant à l’aventure de découvertes musicales. **À quoi cela va ressembler ?** Cette radio sera matérialisée par une installation sonore à 360°, posée au milieu de la pelouse du jardin Compans-Caffarelli, telle une stèle symbolisant un festival qui n’a pas pu se produire. **Que pourrez-vous y entendre ?** Des pièces radiophoniques, des podcasts, des sessions de field recording, des chansons anciennes, un zeste de pop, mais aussi des travaux inédits des artistes soutenu·es par les Siestes 2021 : Nina Harker, Emma DJ, Esther ; et les artistes de la Plateforme Shape dont le festival est membre depuis 2014, Odete, Felix Blume, Loup Uberto, Zoé McPherson, Valentina Magaletti, Avtomat, Lukas König mais aussi Organizatsiya, Guillaume Malaret & François Dumeaux, Ensemble 0 … ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook Les Siestes Elecroniques](https://www.facebook.com/events/335590941298255/) ![]() ### Infos pratiques * Au jardin de Compans-Caffarelli à Toulouse, le samedi 26 et le dimanche 27 juin. * Horaires d’ouverture du jardin : de 8 h à 21 h. * L’entrée est libre et gratuite, sans pass sanitaire.

Jardin Compans-Caffarelli Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



