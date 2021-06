L’inspiration maison Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 29 octobre 2021-29 octobre 2021, Nantes.

2021-10-29 du 29 octobre au 1er novembre 2021

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non du 29 octobre au 1er novembre 2021

L’inspiration maison réunit les univers « Habitat déco », « Cuisine et saveurs » et « Inspirations créatives » du 29 octobre au 1er novembre 2021 . – Habitat Déco, tout pour la maison : construction, architecture, promotion immobilière, financement, rénovation, énergies, aménagement et décoration d’intérieur, cuisines, salles de bain, mobilier, jardin, aménagements extérieurs, piscines et spas…- Cuisine et Saveurs, dédié à l’univers de la gastronomie : ustensiles, épicerie fine, produits locaux, vins et spiritueux, bières, démonstrations, dégustations…- Inspirations Créatives, un univers dédié au Do It Yourself : couture, broderie, patchwork, cuisine créative, bricolage…

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 2B Rue des Pays de la Loire Nantes Erdre Nantes