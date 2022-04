“L’Insolite” : randonnée pédestre accompagnée Vailly-sur-Sauldre, 20 avril 2022, Vailly-sur-Sauldre.

“L’Insolite” : randonnée pédestre accompagnée Vailly-sur-Sauldre

2022-04-20 08:00:00 – 2022-04-24

Vailly-sur-Sauldre Cher Vailly-sur-Sauldre

40 EUR “L’Insolite” est une randonnée pédestre accompagnée proposée par l’association “Vailly Sports Découverte”. Un parcours de 113km à travers le Grand Sancerrois, du Pays-Fort au Sancerrois en passant par le Val de Loire.

Au programme :

Le matin à 8h départ du Bus du lieu d’arrivée et acheminement sur le lieu de départ.

A chaque arrivée profitez d’un moment de convivialité et de dégustation : Mardi vigneron – Jeudi fromagerie – Vendredi visite de la Grange Pyramidale.

Le repas du midi est retiré du sac et à la charge de chacun ainsi que la boisson.

40 € à verser à l’inscription – Comprenant l’assurance – le Bus – les dégustations et visite

Inscriptions avant le 11 Juin.

vailly-sports-decouverte@orange.fr +33 2 48 73 81 66

©vaillysportsdécouverte

Vailly-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-03-30 par