LINSOA, 25 mars 2023, Saint-Guilhem-le-Désert

LINSOA

Saint-Guilhem-le-Désert Herault

2023-03-25 – 2023-03-25

Saint-Guilhem-le-Désert

Herault

Lisa Madaule (flûtes) et Laure Mourer (accordéon) nous proposent une invitation au voyage en Europe centrale et de l’est, au travers d’un large répertoire musical (airs yiddish, russes, bulgares….) Mêlant tradition et improvisations instrumentales, passionnées par la musique Klezmer, les musiciennes de LINSOA partagent un savoureux mélange liant énergie, mélancolie et ambiance festive, ponctué d’histoires drôles.

En ouverture de conceert, les élèves flûtistes de l’Ecole de Musique, accompagnés par laure Mourer à l’accordéon et du théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) avec la complicité de Jérôme Fry, et sous la direction de Lisa Madaule, vous invite à découvrir un conte yiddish d’Issaac Bashevis-singer. Une terrible envie de voyager ? Alors n’attendez plus….

+33 4 67 67 87 68

Saint-Guilhem-le-Désert

