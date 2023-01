L’Insectarium Ligré, 8 septembre 2023, Ligré Ligré.

L’Insectarium

Ligré Indre-et-Loire

2023-09-08 18:30:00 18:30:00 – 2023-09-08 19:45:00 19:45:00

Ligré

Indre-et-Loire

Ligré

11 EUR « Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s’exprime en poète » c’est ainsi que Jean Rostand qualifiait Fabre. Et dans ses Souvenirs entomologiques l’auteur nous livre une merveille d’observation et de narration, qui donne une irrésistible envie de se coucher dans l’herbe pour suivre les aventures de la sauterelle verte ou de la mante religieuse. La majesté du Grand Paon de nuit, le chant de la cigale, la larve du capricorne ; les us et coutumes de ces petits êtres nous sont ici dévoilés à la loupe de manière détaillée et avec beaucoup d’humour. Les uns déploient leurs ailes à la rencontre de la désirée, les autres chantent naïvement, d’autres encore beaucoup plus terribles se dévorent. Tout un univers aussi fascinant qu’effroyable.

CCTVV

Ligré

