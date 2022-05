L’Insectarium – Bestiaire d’insectes Loches, 5 juillet 2022, Loches.

2022-07-05 18:30:00 – 2022-07-05

Loches 37600

La cigale chante, le Grand-Paon de nuit voltige, la sauterelle verte bruisse. Un microcosme paisible en apparence… Mais méfiance ! La réalité est tout autre… Avec l’Insectarium, pénétrez dans un monde grouillant, rampant et détonnant ! Subjugués par la plume de Jean-Henri Fabre et captivés par la musique de Christopher Lacassagne, vous allez découvrir le monde fascinant des insectes.

Sur scène, sept musiciens et un comédien vont à la rencontre de ces petites bêtes et nous livrent un spectacle musical poétique et drôle.

Mairie de Loches

Loches

