L’Insectarium 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou Soucelles, France Pays de la Loire Rives-du-Loir-en-Anjou, dimanche 19 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T16:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T16:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:00:00+02:00

Pénétrez dans un monde grouillant, rampant et détonnant ! Subjugués par la plume de Jean-Henri Fabre et captivés par la musique de Christopher Lacassagne, vous allez découvrir le monde fascinant des insectes. Sur scène, sept musiciens et un comédien vont à la rencontre de ces petites bêtes et nous livrent un spectacle poétique, drôle et sans concession. Avec la Cie Quart de Soupir, la ville de Rives-du-Loir-en-Anjou et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Dimanche 19 Mai DE 16H À 17H Espace du loir, Soucelles, Rives-du-Loir-en-Anjou

Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur)

Gratuit

Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

