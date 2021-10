Paris Archives de Paris - Salle Paul Verlaine île de France, Paris L’insaisissable présent. Photographier Paris au XIXe siècle. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’évènement: île de France

L’insaisissable présent. Photographier Paris au XIXe siècle. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 25 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Conférence Par Manuel Charpy, chargé de recherche au CNRS, directeur d’InVisu (laboratoire CNRSINHA), dans le cadre du cycle de conférences La Photographie à Paris : Photographier Paris, aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris. Présentation d’un passe sanitaire valide et port du masque obligatoires. Animations -> Conférence / Débat Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

3bis, 11 : Porte des Lilas (233m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (555m) 20, 48, 61, 64, 96, 105, 115, 129, 170, 249 : Porte des Lilas T3b : Porte des Lilas

Contact :Archives de Paris 0153724123 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr http://archives.paris.fr https://www.facebook.com/Archives-de-Paris-269523199893013/

