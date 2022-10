L’inoubliable Noël de Sofia, 22 décembre 2022, .

2022-12-22 – 2022-12-22

EUR 8.5 8.5 Le réveillon de Noël approche et Sofia va découvrir un secret absolument incroyable… Oui, le Père Noël existe bel et bien… Car s’il est invisible aux yeux de tous, quelques enfants curieux et audacieux peuvent le rencontrer et même lui parler.



Le secret révélé par Bouba va expédier une Sofia un peu inquiète mais pleine de ressources vers de trépidantes aventures au pays de Noël. Pas d’affolement, il va lui falloir rester bien calme devant les rencontres incroyables qu’elle va faire, et écouter les conseils que lui donneront les enfants… et pourquoi pas leur demander de l’aide ! Au pays de Noël, Sofia va faire le plus beau voyage du monde, celui qui lui permettra de dépasser les apparences pour découvrir qui elle est vraiment.



Alors, on y va au pays de Noël? ous voulez connaitre le chemin ? Alors, tendez l’oreille et écoutez la petite voix…. mais chut ! Seuls ceux qui savent écouter avec le coeur pourront entendre la formule.



Cie Prend ton Envol

Dès 4 ans

Sofia est une petite fille sage, enfin la plupart du temps…

dernière mise à jour : 2022-10-05 par