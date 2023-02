L’Inondation – Opéra Comique, Paris OPERA COMIQUE – SALLE FAVART, 5 mars 2023, PARIS.

L’INONDATION

Francesco Filidei / Joël Pommerat

Opéra 2 actes inspiré du texte éponyme d’Evgueni Zamiatine. Commande de l’Opéra Comique.

Des époux privés d’enfant finissent par adopter une orpheline. L’adolescente va se faire une place imprévue dans leur foyer et dans leurs cœurs.

Entre eux, la parole s’est raréfiée, les silences sont devenus pesants, déchirés par les rires des familles voisines. Écrasée par un sentiment de culpabilité, la femme s’est construit un monde intérieur qui se dérègle tandis qu’en cette fin d’hiver montent les eaux du fleuve.

À l’invitation de l’Opéra Comique, Joël Pommerat a écrit en 2019 son premier livret original, choisissant d’adapter une nouvelle de Zamiatine publiée en 1929. L’écrivain de plateau a partagé avec le compositeur Francesco Filidei, dont c’était le deuxième opéra, l’élaboration du discours et du temps du spectacle. De leur collaboration étroite, de cette composition menée à deux pour la scène, en complicité avec musiciens et chanteurs, est née une nouvelle éloquence qui traduit la densité sourde de l’âme.

Cette inoubliable partition de sons et d’images mise en scène par Joël Pommerat revient à l’Opéra Comique sous la baguette de Leonhard Garms, à la tête d’interprètes intenses et habités.

Direction musicale Leonhard Garms

Mise en scène Joël Pommerat

Décors et lumières Eric Soyer

Costumes, maquillages, perruques Isabelle Deffin

Vidéo Renaud Rubiano

La Femme Chloé Briot

L’Homme Jean-Christophe Lanièce

La Jeune Fille Norma Nahoun

La Jeune Fille Cypriane Gardin

Le Voisin Enguerrand de Hys

La Voisine Victoire Bunel

Policier-narrateur Guilhem Terrail

Le Médecin Tomislav Lavoie



Enfants Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Figurants Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Orchestre de chambre de Luxembourg



Spectacle en français surtitré en français et en anglais

2h sans entracte

Production Opéra Comique

Coproduction Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Opéra de Limoges | Commande de l’Opéra Comique avec l’aide à l’écriture du Ministère de la Culture | Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique et de la Copie privée

Février

Lundi 27 à 20h

Mars

Mercredi 1er à 20h

Vendredi 3 à 20h

Dimanche 5 à 15h – relax+ audio description



