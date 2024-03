LINO’ART ! [initiation à la linogravure] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, vendredi 7 juin 2024.

LINO’ART ! [initiation à la linogravure] Un atelier créatif proposé dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives. Vendredi 7 juin, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 7 mai, 8h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T17:00:00+02:00

Voici une nouvelle occasion de découvrir la linogravure, technique sur un support particulier : le linoléum. Cette matière tendre vous permettra de mettre un pied dans le monde merveilleux de la gravure, par le biais d’une méthode abordable et reproductible, facile à pratiquer chez vous. Lors de ce rendez-vous artistique, vous apprendrez les astuces pour manier les gouges avec précision. Venez participer à cet atelier et laissez parler votre créativité. Tout le matériel vous est fourni, et vous repartirez avec une impression et votre plaque unique inspirée d’images issues de nos fonds d’archives.

Animation : Cyrielle Venet, restauratrice.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Vendredi 7 juin, 14h-17h.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 7 mai, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

archives linogravure

ADHG/CD31