L’utilisation des photos sur un CV ? La lettre de motivation, un outil dépassé ? Que valent vraiment les tests de personnalité ? Comment réussir son entretien à coup sûr ? Tu t’es déjà posé ce genre de questions ? Tu es en recherche d’alternance, tu souhaites obtenir des conseils, tu es recruteur ou bien le domaine du recrutement et de l’innovation t’intéresse tout simplement ? Viens découvrir des nouvelles façons de recruter en 2021 avec un format d’événement original, celui du **tribunal** ! Rejoins-nous lors de cette soirée en compagnie de **recruteurs**, **experts en RH**, mais également **d’étudiants** qui te livreront leurs expériences. **Intervenants** : **Stéphanie Lavault**, consultante en recrutement **Rémi Thévenet**, directeur et responsable de projet RH **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://forms.gle/3bLcDgrz9RKsMTya7](https://forms.gle/3bLcDgrz9RKsMTya7) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En **présentiel** à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par : **IDAIC** & **Cobalt**

