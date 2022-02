L’innovation au service du maraîchage pour produire et distribuer localement Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 13:00

(Re)découvrez les fermes maraîchères qui allient l’innovation à des pratiques d’agriculture durable. NeoFarm installe des fermes technologiques sur le territoire, en partenariat avec des agriculteurs et des collectivités, afin de cultiver et distribuer des légumes bio, sains et locaux ! **Les intervenants :** Alexia Rey – co-fondatrice et CEO – NeoFarm Elise Dercourt – ingénieure agronome – NeoFarm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T13:00:00 2022-02-28T14:00:00

