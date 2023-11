Link’s Awakening, un concert-aventure | Orchestre Pixelophonia MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Un périple à travers la musique de jeu vidéo, dans un tout nouveau spectacle-épopée interactif et immersif.

Une île mystérieuse, un œuf tout aussi mystérieux, une légende à propos d’un Poisson-Rêve, là-haut, sur le mont Tamaranch…

Passé maître dans le domaine des jeux interactifs (blind-tests, Rhythm Paradise), des medleys aux multiples embranchements (Rayman 1, The Legend of Zelda : Majora’s Mask) et des concerts narratifs (Chrono Trigger, The Legend of Zelda: Ocarina of Time), l’orchestre Pixelophonia synthétise toute son expérience et vous emmène dans un tout nouveau spectacle immersif et interactif.

Au cours d’une aventure ébouriffante, inspirée très librement du jeu Link’s Awakening, vous voyagerez à travers une myriade d’univers différents et croiserez dragons, plombiers, pirates, pilotes de Formule 1 de l’espace et autres mammifères loufoques !

Réussirez-vous à réunir tous les instruments des sirènes et à entonner la Ballade du Poisson-Rêve ?

Pixelophonia

Pixelophonia, c’est un ensemble symphonique associatif de 33 Pixelophonistes aux chapeaux chatoyants, consacré exclusivement à la musique de jeu vidéo, des thèmes les plus célèbres aux petites raretés méconnues. Mais la grande particularité de notre joyeuse équipe de musico-gamers·euses, c’est que tous leurs morceaux sont recomposés par les musicien·nes de l’orchestre, arrangeurs·ses et orchestrateurs·rices de profession — dans des versions décalées, souvent, surprenantes, parfois, explosives, toujours ! Avec Pixelophonia, découvrez des spectacles sans cesse renouvelés, acclamés depuis 2014 au Stunfest, à Anim’Est, à Geekopolis, à Polymanga, au Salon Fantastique ou encore au Festival du Monde, pour une expérience de concert aussi unique que mémorable !

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/links-awakening-concert-aventure +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=580&lng=1

