L’Inizio Ferme de Bel Ebat Guyancourt, samedi 30 mars 2024.

L’Inizio Dans cette pièce au titre inspiré par une œuvre de Michel-Ange, Amine Boussa entrelace passé et présent, héritage de l’humanisme et danse hip-hop. Samedi 30 mars, 20h30 Ferme de Bel Ebat Tarif b, en famille dès 7 ans (durée 1h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:30:00+01:00

Dans cette pièce au titre inspiré par une œuvre de Michel-Ange, Amine Boussa entrelace passé et présent, héritage de l’humanisme et danse hip-hop. Une fresque vivante, tout en énergie et subtilité, brute et ciselée.

S’inspirant de la Genèse peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, L’iniZio (« le commencement », en italien) compose une œuvre entre réflexion sur la condition humaine et jubilation du corps dansant. Dans ce récit de la création, les corps s’éveillent à la danse et à la vie. Mais comment être soi-même au sein du groupe et réinventer le vivre ensemble ? Sur fond du Miserere d’Allegri mêlé à des sonorités électro, L’IniZio invite cinq danseurs issus du hip-hop, de la danse contemporaine et de la capoeira dont les singularités nourrissent des tableaux qui rappellent des peintures italiennes. Une magnifique galerie de portraits, un concentré d’humanité.

En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt La Ferme du Bel Ebat.

Ferme de Bel Ebat 1 place de bel ebat 78280 guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

