l’iniZio – Cie Chriki’z – Amine Boussa, Jeanne Azoulay Brest, 25 mars 2022, Brest.

l’iniZio – Cie Chriki’z – Amine Boussa, Jeanne Azoulay Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-03-25 – 2022-03-25 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère

L’iniZio – le commencement en italien – prend comme support principal la Genèse de Michel Ange peinte sur la voute de la Chapelle Sixtine. Cette fresque est la base d’une réflexion sur la condition humaine – ou la tendance destructrice de l’homme à transgresser toute règle imposée.

Sur scène, les corps se mêlent et s’entremêlent, affirment leurs individualités propres, dans un hip-hop d’une énergie brute et dans l’air du temps. La lumière dessine sur le sol blanc des ombres qui s’entrecroisent, se décuplent et se colorent, accompagnant les corps dans un tracé qui, au fil du mouvement, semble faire naître une palette de couleurs.

Sur un plateau vierge, l’humanité germe sous nos yeux et c’est fascinant.

Direction artistique et chorégraphie : Amine Boussa

Interprétation : Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis, Amine Boussa , John Martinage, Amel Sinapayen

Création lumière : Nicolas Tallec

Musique originale additionnelle : Romain Serre

Tarif plein : 8 €, réduit : 5 €, moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Organisation : Mac Orlan ville de Brest

+33 2 98 33 55 90 http://www.mac-orlan.brest.fr/

L’iniZio – le commencement en italien – prend comme support principal la Genèse de Michel Ange peinte sur la voute de la Chapelle Sixtine. Cette fresque est la base d’une réflexion sur la condition humaine – ou la tendance destructrice de l’homme à transgresser toute règle imposée.

Sur scène, les corps se mêlent et s’entremêlent, affirment leurs individualités propres, dans un hip-hop d’une énergie brute et dans l’air du temps. La lumière dessine sur le sol blanc des ombres qui s’entrecroisent, se décuplent et se colorent, accompagnant les corps dans un tracé qui, au fil du mouvement, semble faire naître une palette de couleurs.

Sur un plateau vierge, l’humanité germe sous nos yeux et c’est fascinant.

Direction artistique et chorégraphie : Amine Boussa

Interprétation : Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis, Amine Boussa , John Martinage, Amel Sinapayen

Création lumière : Nicolas Tallec

Musique originale additionnelle : Romain Serre

Tarif plein : 8 €, réduit : 5 €, moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Organisation : Mac Orlan ville de Brest

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

dernière mise à jour : 2022-01-10 par