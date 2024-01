LINIDIGO Makeda Marseille, mercredi 3 avril 2024.

LINIDIGO ♫MALOYA♫ Mercredi 3 avril, 20h00 Makeda 15€ en pré-vente / 18€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T22:30:00+02:00

LINIDIGO AU MAKEDA

Cela fait vingt ans que le groupe Lindigo, mené par Olivier Araste, est le groupe de maloya le plus populaire de La Réunion. Pour autant, sa démarche ne s’enferme ni dans la nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines construisent l’avenir c’est le « Maloya Power ». Ils comptent déjà plus de 1500 concerts et sept albums à leur actif et de nombreux tubes réunionnais ou internationaux (Domoun, Ahinama). Sur scène, leur transe jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte sur de nouveaux horizons, contamine tous les publics.

En concert, les huit membres du groupe combinent un répertoire de maloya acoustique avec des titres métissés d’afrobeat, de musiques mandingues ou afrocubaines.

Leur 8e album va paraître en mars 2024. 1ère Partie TBC

Line up :

Olivier Araste chant lead, kabosy, accordéon

Lauriane Marceline chant, kayamb

Aldo Araste piker, balafon, chœurs

Xavier Marceline-Araste percussions, chant

Fabrice Lambert percussions, chant

Gino Bombrini basse, bouzouk, ngoni

Jimmy Itema kayamb, clavier, chœurs

Joanes Marceline-Araste roulèr, claviers, chant

Pascal Mariama Moutin charley, sati, chœurs

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

© DadoPhoto