Créon Créon Créon, Gironde Lingui, les liens sacrés Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Lingui, les liens sacrés Créon, 2 décembre 2021, Créon. Lingui, les liens sacrés Cinéma 13 Rue du Docteur Fauché Créon

2021-12-02 – 2021-12-02 Cinéma 13 Rue du Docteur Fauché

Créon Gironde EUR 5 Dans les faubourgs de N’Djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille … Dans les faubourgs de N’Djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille … +33 5 56 23 30 04 Dans les faubourgs de N’Djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille … Cinéma Max Linder

Cinéma 13 Rue du Docteur Fauché Créon

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Cinéma 13 Rue du Docteur Fauché Ville Créon lieuville Cinéma 13 Rue du Docteur Fauché Créon