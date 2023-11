Marché de Noël Lingreville Tourneville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Manche

Tourneville-sur-Mer Marché de Noël Lingreville Tourneville-sur-Mer, 3 décembre 2023, Tourneville-sur-Mer. Tourneville-sur-Mer,Manche Les Acl organisent un marché de Noël : divers exposants, buvette, crêpes, animation enfants..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Lingreville Maison communale

Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie



The Acl organizes a Christmas market: various exhibitors, refreshments, pancakes, children's entertainment. La Acl organiza un mercado navideño con varios expositores, refrescos, tortitas y animación infantil. Die Acl organisieren einen Weihnachtsmarkt: verschiedene Aussteller, Getränkestand, Crêpes, Kinderanimation.

