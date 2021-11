Lingouf expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain, 3 décembre 2021, Port-en-Bessin-Huppain.

Lingouf expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-24 12:30:00

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain

» Posé sur une colline de sa Normandie natale, Vincent Ingouf alias Lingouf, déploie depuis plus de 20 ans un art protéiforme.

Tour à tour illustrations, bd, peintures, sculptures, vidéos, jeux, et musiques fleurissent sur son chemin créatif.

À coups de crayon et de pinceau, il nous fait naviguer des sombres profondeurs aux dimensions les plus lumineuses, modulant le flot des perceptions entre tangible et subtil dans un océan de magie surréaliste.

Ultra-prolifique, il accompagne ses créations visuelles d’une musique étrange, se jouant des frontières entre les styles. Cette dernière le conduit ainsi, à se produire à travers la France et l’Europe, de petits bars en galerie d’art, de free-party en festivals. Seront publiés notamment plusieurs albums sur le label Ant-zen, collectif d’art visuel et auditif, en Allemagne.

En partageant son regard et sa sensibilité, Lingouf nous convie à un voyage à la frontière du visible, il ouvre une porte sur des mondes oniriques, inconscients, éthériques. »

PERMANENCE DE L’ARTISTE les samedis et dimanches aux horaires de l’après-midi.

Fermé le dimanche matin.

» Posé sur une colline de sa Normandie natale, Vincent Ingouf alias Lingouf, déploie depuis plus de 20 ans un art protéiforme.

Tour à tour illustrations, bd, peintures, sculptures, vidéos, jeux, et musiques fleurissent sur son chemin créatif.

À…

centreculturel@portenbessin-huppain.fr +33 2 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/

» Posé sur une colline de sa Normandie natale, Vincent Ingouf alias Lingouf, déploie depuis plus de 20 ans un art protéiforme.

Tour à tour illustrations, bd, peintures, sculptures, vidéos, jeux, et musiques fleurissent sur son chemin créatif.

À coups de crayon et de pinceau, il nous fait naviguer des sombres profondeurs aux dimensions les plus lumineuses, modulant le flot des perceptions entre tangible et subtil dans un océan de magie surréaliste.

Ultra-prolifique, il accompagne ses créations visuelles d’une musique étrange, se jouant des frontières entre les styles. Cette dernière le conduit ainsi, à se produire à travers la France et l’Europe, de petits bars en galerie d’art, de free-party en festivals. Seront publiés notamment plusieurs albums sur le label Ant-zen, collectif d’art visuel et auditif, en Allemagne.

En partageant son regard et sa sensibilité, Lingouf nous convie à un voyage à la frontière du visible, il ouvre une porte sur des mondes oniriques, inconscients, éthériques. »

PERMANENCE DE L’ARTISTE les samedis et dimanches aux horaires de l’après-midi.

Fermé le dimanche matin.

Port-en-Bessin-Huppain

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Calvados Attractivité