Lingot-Djeuns Centre Culturel de Quartier Bordeblanche Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Lingot-Djeuns Concert Samedi 25 mai, 18h00 Centre Culturel de Quartier Bordeblanche Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T18:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T18:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Houriaa est une chanteuse de pop urbaine, rap et pop/rock. Sa musique se balade dans plusieurs styles car elle puise sa source à l’écoute de grands artistes d’horizons très divers et qui l’ont inspiré.« En mélangeant toutes ces influences j’ai, je l’espère, réussi à amener une certaine originalité dans mes compositions. La musique est pour moi un repère dans ma vie, c’est un fil rouge que je n’ai cessé de suivre et qui me permet de me livrer, d’écrire et de me sentir libre ».

Dès 14h, atelier graff / 17h, cours de break dance

Centre Culturel de Quartier Bordeblanche 5, rue Yves-Rouquette 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

