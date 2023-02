L’INGENU ESSAION – SALLE CABARET, 3 mars 2023, PARIS.

L’INGENU ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:15 (2023-02-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

L’Ingénu de Voltaire présente avec un humour incisif et jubilatoire une satire actuelle des abus des pouvoirs politiques et religieux.

Un jeune Indien d’Amérique débarque en Basse-Bretagne et fait tourner la tête à tout le canton. Et notamment celle de la belle Saint-Yves, dont il tombe éperdument amoureux. Mais bientôt, on s’indigne qu’il ne soit pas catholique ! Une initiation religieuse expresse et un baptême plus tard, il apprend qu’il ne peut épouser sa bien-aimée car elle a été sa marraine lors du sacrement.

À partir de là, rien ne va plus : l’Ingénu gagne Versailles pour obtenir dispense auprès du roi Louis XIV et se retrouve confronté à la corruption des puissants, aux abus de pouvoirs et à l’injustice.

Théâtre Classique à partir de 12 ans.

Durée: 70 minutes

Auteur: Voltaire

Avec: Thomas Willaime

Mise en scène: Jean-Christophe Barbaud

Presse:

«TT – Ce récit échevelé où s’entrecroisent les personnages, du héros à ses admiratrices, en passant par les puissants qui ne lui veulent pas du bien, est galvanisé par le comédien : une présence de tous les instants et un don de soi sans retenue à la prose malicieuse de Voltaire.» Télérama

« Une ve?ritable performance d’acteur! » Le Figaroscope

« Thomas Willaime, l’interprète de ce conte, mouille sa chemise. Il traverse le texte comme un cheval fougueux, intrépide, sur le chemin d’une histoire qui relève toujours ses manches, nous interpelle, nous bluffe par sa modernité. »Le Monde

« Adapté dans le respect de la lettre et de l’esprit, le texte est joué d’une façon très athlétique par Thomas Willaime. Après un début tonitruant, il trouve une vraie finesse dans cette débauche d’énergie, et fouette les chevaux du récit jusqu’au bout, fidèle à l’insolence voltairienne. »L’ Express

«Un travail qui touche à la perfection. La verve caustique du philosophe des Lumières alliée au talent remarquable de Thomas Willaime et de Jean-Christophe Barbaud font de « L’Ingénu » un spectacle d’une rare qualité. Un excellent moment de théâtre à aller absolument applaudir.» Froggy’s Delight

