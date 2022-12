L’informel et l’immatériel dans l’art contemporain Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

L’informel et l’immatériel dans l’art contemporain Aix-en-Provence, 14 janvier 2023, Aix-en-Provence . L’informel et l’immatériel dans l’art contemporain 3 Rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont – Centre d’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

2023-01-14 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-14 10:30:00 10:30:00

Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 12 12 En créant des monochromes abstraits, Yves Klein veut créer une « zone de sensibilité picturale », établir une relation spirituelle au tableau. Il poussera encore plus loin cette proposition en s’engageant dans une tentative pour dissocier complètement la sensibilité picturale du tableau, pour aboutir finalement à un art sans matière. Il se met alors à vendre des « zones de sensibilité picturale immatérielle ».



Le 28 avril 1958, il présente une exposition à Paris sans titre, dans laquelle il expose…le vide ! Dans le cadre de l’exposition Yves Klein, intime, l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art propose une conférence organisée et présentée par le conférencier Laurent Genest. Hôtel de Caumont – Centre d’Art Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Ville Aix-en-Provence lieuville Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

L’informel et l’immatériel dans l’art contemporain Aix-en-Provence 2023-01-14 was last modified: by L’informel et l’immatériel dans l’art contemporain Aix-en-Provence Aix-en-Provence 14 janvier 2023 3 Rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont - Centre d'Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône