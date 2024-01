L’information est-elle une arme ? Centre Pompidou Paris, lundi 19 février 2024.

Le lundi 19 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du rôle de l’information, son instrumentalisation, son encadrement.

La Bpi et la revue Esprit s’associent pour un cycle de débats, afin de mettre en perspective les événements marquants à l’échelle internationale et permettre ainsi de mieux comprendre le monde qui vient.

Fausses nouvelles, désinformation, propagandes : serions-nous tou·te·s manipulé·e·s ? À l’heure où se tiennent en France les États généraux de l’information, et alors que l’Union européenne s’empare des enjeux de régulation numérique, quelles priorités se dessinent pour encadrer l’activité de la presse et des médias, en France et dans le monde ? Comment protéger, en démocratie, un espace public libre, autonome et pluraliste ?

Avec David Colon, chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po

Juliette Demey, co-fondatrice de l’association Article 34 (sous réserve)

Myriam Revault d’Allones, philosophe

Animé par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/linformation-est-elle-une-arme/ contact.communication@bpi.fr

© Antenna Unsplash