Nous mangeons trop et mal ? Les compléments alimentaires sont utiles pour notre santé ? Les emballages alimentaires contiennent-ils toujours des perturbateurs endocriniens ? En lançant la roue de la fortune, vous découvrirez 8 mini-vidéos pour savoir où en est la science sur ces sujets.

Microplastiques, perturbateurs endocriniens, compléments alimentaires… Face aux inquiétudes posées par l’alimentation d’aujourd’hui, découvrez nos vidéos pour savoir ce que dit la science. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

