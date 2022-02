L’influence à l’heure de l’urgence climatique : on arrête tout ? La REcyclerie, 28 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

✈️ Voyage à l’autre bout du monde, fast fashion, promotion de Dubaï.. Aujourd’hui, la grande majorité du monde de l’influence vante des modes de vie et de consommation qui ne sont plus compatibles avec l’urgence écologique. La promotion d’une réussite sociale basée sur des modèles non soutenables à notre génération et aux suivantes retarde l’action, au détriment de la préservation des écosystèmes indispensables à notre survie. Pourtant, dans un monde où les réseaux sociaux dictent les comportements de masse, les influenceur·ses ont un énorme pouvoir : celui de faire évoluer les normes sociales rapidement grâce à l’impact qu’iels ont sur leur communauté. Leur réveil écologique devient ainsi un sujet pour engager toute une génération sur les enjeux écologiques et sociaux. Mais entre simple ignorance, manque d’informations et mauvaise foi, les influenceur·ses peuvent-iels se mettre à la page de l’urgence climatique ?

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

INTERVENANT·ES : à venir

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

La REcyclerie