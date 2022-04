L’infiniment petit révélé au microscope Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pendant les vacances scolaires, occupez vos enfants avec des visites ludiques et éducatives. Visite animée par [André Piuz](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/notre-recherche/annuaire-des-scientifiques/andre-piuz/) , chargé de recherche Muséum d’histoire naturelle de Genève En lien avec l’exposition [La peau est un paysage](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/la-peau-est-un-paysage/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/linfiniment-petit-revele-au-microscope/)

CHF 0.-

Découvrez « L’infiniment petit révélé au microscope », et visitez le laboratoire de microscopie électronique à balayage du Muséum. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

