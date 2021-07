L’INFINI MOINS UN Jardin de l’Hôtel de Sens, 20 août 2021-20 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 20 août 2021

de 19h30 à 20h05, de 18h à 18h35

gratuit

Spectacle de poésie contemporaine en musique mis en scène par Luna Muratti, à partir du recueil d’Alicia Gallienne paru aux Editions Gallimard (2020). Avec Elsa Guedj (interprétation), Adrian Saint-Pol (flûte traversière). Création en plein air. Durée 35 minutes.

Jeune poétesse des années 1990, foudroyée à vingt-ans par la maladie et publiée trente ans après sa mort, Alicia Gallienne aura vécu un destin de comète. Celle qui se disait hautement inspirée par Paul Eluard n’aura pas manqué d’ardeur de vivre et d’inspiration. Oiseau de nuit, Alicia Gallienne écume les dancefloors, s’enivre d’amour et d’écriture. Voici l’écho de ses vives ténèbres et de ses fulgurances. Des poèmes hallucinants de beauté, rédigés à la hâte au cours de ses nuits blanches.

Joué en plein air, ou dans un espace atypique, le spectacle L’Infini Moins Un offre au public un moment de complicité sensible. Une actrice et un musicien nous entrainent dans leur univers onirique, révélant la beauté du lieu qui les entoure. Le spectacle se construit autour du dialogue entre Poésie et Musique. La voix humaine s’entretient avec la flûte traversière de manière naturelle. Toujours en mouvement, les interprètes incarnent et éclairent, avec leurs gestes, ce mystère de la conversation amoureuse.

L’heure est à la délicatesse. Une parenthèse enchantée pour rêver ensemble d’amour et d’envol, vers l’infini étoilé.

Jardin de l’Hôtel de Sens 7 rue des Nonnains d’Hyères Paris 75004

Contact :Compagnie Diorama compagniediorama@gmail.com https://www.compagniediorama.com/ https://fr-fr.facebook.com/dioramalunamuratti

©Luna Muratti