Le guitariste Stéphan Mauclaire est assurément baigné de groove et de caprices Martinien. Pareille aux kaléidoscopes qui tournent de temps en temps, la venue de nouvelles structures moléculaires au sein du collectif redéfinit l’acte de création, envahissant l’âme à la poursuite de rythmes endiablés, de tempos délibérés et de mélodies qui vont des grappes de confettis aux cris criards des rêves. Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=JIkTVhNRjfQ&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=JIkTVhNRjfQ&t=1s) Site: [https://stephanmauclaire.com/linepilein/](https://stephanmauclaire.com/linepilein/) Billetterie sur place Stéphan Mauclaire, guitare électrique Yohan Jacquier, saxophone ténor Quentin Prever, orgue Hammond Nathan Vandenbulcke, batterie

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Autre lieu Genève Genève

