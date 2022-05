Line Dance River Coux-et-Bigaroque : repas dansant, spectacle Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne

Line Dance River Coux-et-Bigaroque : repas dansant, spectacle Coux et Bigaroque-Mouzens, 21 mai 2022, Coux et Bigaroque-Mouzens.

2022-05-21 19:30:00

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens 22 EUR Le club Line Dance River organise son repas spectacle le samedi 21 mai à la salle des fêtes du Coux à partir de 19h30.

MENU:

Saumon bellevue

Jambon braisé

Gratin dauphinois

Salade fromage

Fondant au chocolat

Apéritif, 1 bouteille de vin par table et café offert Adulte : 22€ – Enfant (-12 ans) : 13€

