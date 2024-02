Lindy Hop Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, mercredi 13 mars 2024.

Lindy Hop Atelier découverte du Lindy Hop animé en langue bretonne par la Compagnie des Pieds Mobiles Mercredi 13 mars, 19h30 Ti ar Vro-l’Ôté Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T19:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T19:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:00:00+01:00

Vous connaissez le Lindy Hop?

Le Lindy Hop (ou Jitterbug) est une danse de rue qui s’est développée dans la communauté noire-américaine de Harlem (New York) vers la fin des années 1920, en parallèle avec le jazz et plus particulièrement le swing.

Mélange de plusieurs danses provenant des quatre coins des Etats-Unis à partir des années 1900, principalement le charleston, le brekaway et le collegiate, le Lindy Hop est un mélange de danses en couple et séparée, aux origines métissées.

Venez vous essayer à sa pratique et faire vos premiers pas en langue bretonne grâce à la Compagnie des Pieds Mobiles.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Maison des cultures de Bretagne

Danse breton