### LE NAVIRE DES MÉTIERS Trouvez l’inspiration à bord du Navire des Métiers, initié par le Campus des Industries NAVales. C’est l’occasion pour vous de rencontrer les entreprises du secteur, d’échanger sur leurs métiers et leurs entreprises. Prolonger l’expérience grâce à la réalité virtuelle et les vidéos des professionnels. Découvrez la filière maritime à travers les entreprises du port de Concarneau !? Du 22 au 24 mars, de 9h à 17h en accès libre pour tous ?Quai pétrolier, à côté de Mer Concept – Concarneau ### ACCUEIL DES SCOLAIRES ? Mardi 22 et jeudi 24 mars – réservé aux collèges et aux lycées ### PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES Visitez l’envers du décor des entreprises lors de leurs portes ouvertes. Par groupe de 10 personnes, découvrez les chantiers navals en coulisses : ateliers, bureau d’études, chantiers etc. *Liste des entreprises à venir ? Mercredi 23 mars de 9h à 17h sur inscription (ouverture prochainement) ?Port de Concarneau ### JOB DATING Ayez le coup de cœur au Job Dating ! CDI, CDD, alternances, stages … de nombreux postes sont à pourvoir dans l’industrie maritime. Chercheurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants venez rencontrer les entreprises du territoire. N’oubliez pas votre CV ! ? Jeudi 24 mars de 9h à 17h sur [inscription](https://www.helloasso.com/associations/interprofession-du-port-de-concarneau/evenements/job-dating) ? Piriou, Quai du moros – Concarneau ☑️ Pass vaccinal obligatoire **Infos pratiques** Protocole sanitaire * Port du masque obligatoire pour tous * Respect des gestes barrières. * Pass vaccinal obligatoire pour le job dating, uniquement. Événement entièrement gratuit et ouvert à tous. Accès sur le port de Concarneau (pensez à bien vérifier les lieux en fonction des animations !) Pour les visites des entreprises : prévoir des chaussures fermées Pour toute information supplémentaire : [contact@ipc-concarneau.com](mailto:contact@ipc-concarneau.com)

Entrée gratuite sur inscription

Chercheurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants, salariés en reconversion, découvrez les métiers de la mer et rencontrez les professionnels du secteur à Concarneau, du 22 au 24 mars !

