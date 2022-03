L’industrie de la connaissance va-t-elle façonner le monde ? Yatch Club de France, 17 mars 2022, Paris.

Yatch Club de France, le jeudi 17 mars à 08:30

**Programme** Petit-déjeuner / débat autour du livre de Laurent Giovachini, Président de la Fédération Syntec A la veille de l’élection présidentielle, Laurent Giovachini nous proposera lors de ce petit-déjeuner une large réflexion sur les challenges majeurs de notre pays au sein de l’UE. Bien sur, l’impact du numérique est au cœur de ces challenges… mais les questions traitées par Laurent vont bien au delà avec des questions telles que : Comment réconcilier les Français avec le progrès ? Comment booster le dialogue Etat/agents économiques ? Comment reconquérir l’autonomie stratégique et protéger la souveraineté numérique ? La technologie sera t’elle un facteur clé de la transition écologique ? Un débat passionnant en perspective, dans le cadre des salons du Yacht Club de France. Chaque participant recevra le livre “Les nouveaux chemins de la croissance” dédicacé par l’auteur. **Programme détaillé** 8h00 – Accueil 8h30 – Introduction par Didier Carré, Président de l’Institut G9+ 8h40 – intervention de Laurent Giovachini, Président de la Fédération Syntec 9h20 – Débat avec l’auteur, modéré par Jean-François Perret, Directeur associé PAC et Membre du CO de l’Institut G9+ 10h00 – Cloture Biographie de Laurent Giovachini Laurent GIOVACHINI est le Directeur général adjoint d’un grand groupe de la Tech, Sopra Steria, et depuis 2018 le Président de la Fédération Syntec. Membre du bureau et du conseil exécutif du Medef, il en est le président du Comité « Souveraineté et sécurité économique des entreprises ». Polytechnicien, ingénieur général de l’armement, il est également administrateur de grandes écoles. Intervenants Laurent Giovachini, Président de la Fédération Syntec Didier Carré, Président de l’Institut G9+ Jean-François Perret, Directeur associé PAC (teknowlogy Group) et Membre du CO de l’Institut G9+ **>>>> nombre de places limitées <<<<** Inscription obligatoire et payante (25€) Petit-déjeuner et rencontre de l'auteur du livre "Les nouveaux chemins de la croissance", monsieur Laurent Giovachini Yatch Club de France 41 avenue Foch 75116 Paris Paris Quartier de la Porte-Dauphine

