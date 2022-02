L’industrie Automobile du futur CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

le mercredi 16 mars à 17:30

Entreprises présentes (à ce jour): Akka, Arkema, Michelin, Porsche Consulting, Renault, Roland Berger, Valeo La soirée est co-organisée avec l’Association d’étudiants Racing Team. Déroulé : 17h30 à 18h00 Chaque entreprise propose un film avec présentation de leurs innovations, 3 à 5 mn max (et non une présentation de l’entreprise) 18h00 à 19h30 Echange entre les étudiants présents et les entreprises sur leurs corners. interventions d’entreprises sur le véhicule autonome, le véhicule électrique et les services connectés. Événement ouvert à tous les étudiants de CentraleSupélec. CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

2022-03-16T17:30:00 2022-03-16T19:00:00

