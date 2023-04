UN PRE SALE AUX SOURCES DE LA SEILLE Lindre-Basse Lindre-Basse Catégories d’Évènement: Lindre-Basse

Moselle Lindre-Basse . Le CEN Lorraine propose une découverte d’un pré salé aux sources de la Seille. Bottes conseillées.

Avec Roger Richard, président des Amis du Saulnois et de son Patrimoine.

Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi avant 16h. Lindre-Basse

