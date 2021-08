Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy L’indomptable feu du printemps – VOST – Art et Essai Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

L'indomptable feu du printemps – VOST – Art et Essai Cinéma d'Erquy, 6 septembre 2021, Erquy.

du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre à Cinéma d'Erquy

Durée :2h Réalisateur :Lemohang Jeremiah Mosese Interprètes : Mary Twala, Jerry Mofokeng, Makhaola Ndebele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima **Synopsis** : Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un barrage menace de submerger la vallée, Mantoa décide d’en défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa communauté. Dans les derniers moments de sa vie, la légende de Mantoa se construit et devient éternelle. drame VOST Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T20:30:00 2021-09-06T22:30:00;2021-09-10T15:30:00 2021-09-10T16:30:00

