LINDIGO LE FIL St Etienne, vendredi 5 avril 2024.

LindigoCela fait vingt ans que le groupe LiNDiGo, mené par Olivier Araste, est le groupe de maloya le plus populaire de La Réunion. Pour autant, sa démarche ne s’enferme ni dans la nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines construisent l’avenir : c’est le « Maloya Power ». Ils comptent déjà plus de 1500 concerts et sept albums à leur actif et de nombreux tubes réunionnais ou internationaux (Domoun, Ahinama). Sur scène, leur transe jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte sur de nouveaux horizons, contamine tous les publics.En concert les huit membres du groupe combinent un répertoire de maloya acoustique avec des titres métissés d’afrobeat, de musiques mandingues ou afro-cubaines.

Début : 2024-04-05 à 20:30

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42