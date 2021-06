Ivry-sur-Seine Le Hangar Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne LINDIGO à Ivry sur Seine (94) Le Hangar Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Le Hangar, le vendredi 25 juin à 19:30

**LINDIGO // Maloya** Mené par Olivier Araste, **LiNDiGo** est le groupe de maloya le plus populaire à La Réunion. Pour autant, leur démarche ne s’enferme ni dans la nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines construisent l’avenir. Leur style : le Maloya Power. Irrésistible sur scène, leur transe jubilatoire est aussi identitaire que ouverte sur de nouveaux horizons.. La magie fait le tour du monde, les percussions roulèr, pikèr et kayamb mènent la danse et les chants s’élèvent quand LiNDiGO partage avec la samba du Brésil, l’Afrobeat de Tony Allen, la cumbia de La Yegros, la touche parisienne de Fixi & McAnuff, le kuduro de l’angolaise Pongo, et la folie des sud Africains Skip&Die. Avec Kosa Néna, Lindigo fête ses 20 ans de carrière. – * un concert annoncé dans l’AGENDA des concerts de **Madagascar-musiques.net** –

Le Hangar 3-5 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine

2021-06-25T19:30:00 2021-06-25T22:30:00

