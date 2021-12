Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Lindex Orchestra Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lindex Orchestra Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 1 février 2022, Toulouse. Lindex Orchestra

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 1 février 2022 à 21:00

Humour —— **Spectacle théâtro-musical improvisé** **Dans le cadre des Mardis du rire** Un orchestre, un maestro, des solistes improvisés chanteurs mais aucune partition ! Le décor est planté pour ce spectacle qui fera vibrer cordes vocales et zygomatiques. Acrostiches crochées, odes osées ou tierces tressées, les compositeurs d’un soir useront de toutes leurs clés improvisées pour vous transporter par delà la portée. **La Ligue d’improvisation de l’extrême – LiNDEX**

Tarif C

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T21:00:00 2022-02-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse