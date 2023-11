L’indépendance des médias, ça nous regarde! Bibliothèque François Villon Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Rencontre avec Pauline Perrenot, journaliste et autrice de « Les médias contre la gauche » et Benoît Huet, avocat et co-auteur de « L’information est un bien public »

« Qui possède les médias? » Cette question a été posée de nombreuses fois, et en entraîne d’autres, plus complexes et plus importantes encore : quel est l’espace de liberté des journalistes ? Quelles règles protègent aujourd’hui l’indépendance des rédactions, et quelles sont leurs limites? La pluralité des médias garantit-elle le pluralisme de l’information et le débat démocratique ? Les médias peuvent-ils se prétendre objectifs, au vu des situations d’interdépendance qui les lient aux pouvoirs politique et économique, et contrôlés qu’ils sont par des directions éditoriales sociologiquement solidaires des intérêts et des points de vue des classes dirigeantes? Comment et pourquoi les médias penchent-ils toujours à droite?

Nous recevrons pour en parler Pauline Perrenot, journaliste et membre d’ACRIMED (Action Critique Médias) s’est penchée sur le traitement par les médias dominants des thèmes qui font l’actualité et sur la droitisation du débat public. Benoît Huet, avocat au barrot de Paris est spécialiste en droit des médias, et intervient auprès de journaux, de radios, de télévisions et de plateformes numériques. Il enseigne ces matières à l’Essec et publie régulièrement des articles sur la gouvernance des médias et la liberté d’expression.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

