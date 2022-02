L’indécision Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— « Un jeune homme est accusé du meurtre de son père. À un pas de la mort, son sort réside entre les mains de onze jurés. Un doute subsiste pour le dernier juré tandis qu’il est un coupable avéré pour les dix autres. S’engage alors un bras de fer à dix contre un qui n’aura pour seule issue qu’une décision commune. À un contre dix, réussira-t-il à faire disculper ce jeune homme que tout accuse ? » Une pièce de théâtre adaptée de _12 hommes en colère_ de R.Rose Mise en scène Martin Poirot. Avec sur scène les comédiens de l’association étudiante **_Ils Gèrent Rien sur Scène_**. ► **Jeudi 17 mars à 20h** **Tarif : 5 euros / Billetterie disponible mi-février** Une pièce de théâtre proposée par l’association Ils Gèrent Rien sur Scène Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

