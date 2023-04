Animation Nature Découverte des oiseaux des jardins 129 Rue des Châtaigniers, 15 avril 2023, Lindebeuf.

Les oiseaux sont de taille, de forme et de couleur tellement variée que les reconnaitre tous semble parfois impossible. Pourtant, ceux-ci laissent derrière eux des indices de leur présence. Souvent, on retrouve les mêmes espèces autour de chez-soi. En apprenant à les lire, vous pourrez découvrir cette avifaune. C’est chez Monsieur Egret, propriétaire d’un site labellisé refuge LPO que vous aurez le plaisir d’observer les oiseaux. Au programme : petits jeux pour les plus jeunes et observation des oiseaux à la jumelle. Tout public (familles, enfants et adolescents)..

2023-04-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-15 . .

129 Rue des Châtaigniers

Lindebeuf 76760 Seine-Maritime Normandie



Birds are so varied in size, shape and color that recognizing them all sometimes seems impossible. However, they leave behind clues to their presence. Often, we find the same species around our home. By learning to read them, you will be able to discover this avifauna. It is at Mr. Egret’s, owner of a site labeled refuge LPO that you will have the pleasure to observe the birds. On the program: small games for the youngest and observation of the birds with binoculars. All public (families, children and teenagers).

Las aves son tan variadas en tamaño, forma y color que a veces parece imposible reconocerlas a todas. Sin embargo, dejan señales de su presencia. A menudo, las mismas especies pueden encontrarse en los alrededores de su casa. Aprendiendo a leerlas, podrá descubrir esta avifauna. Tendrá el placer de observar las aves en casa del Sr. Egret, propietario de un lugar catalogado como refugio de LPO. En el programa: pequeños juegos para los más pequeños y observación de aves con prismáticos. Para todas las edades (familias, niños y adolescentes).

Vögel sind in Größe, Form und Farbe so vielfältig, dass es manchmal unmöglich erscheint, sie alle zu erkennen. Dennoch hinterlassen sie Hinweise auf ihre Anwesenheit. Oft findet man die gleichen Arten in der Nähe seines Zuhauses. Wenn du lernst, sie zu lesen, kannst du diese Vogelwelt entdecken. Bei Herrn Egret, dem Besitzer eines als LPO-Refugium ausgezeichneten Geländes, können Sie Vögel beobachten. Auf dem Programm stehen kleine Spiele für die Kleinsten und die Beobachtung der Vögel mit dem Fernglas. Für alle Altersgruppen (Familien, Kinder und Jugendliche).

