Date et horaire exacts : Le dimanche 03 avril 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 13 mars 2022

de 14h00 à 16h00

Au cœur d’un quartier en pleine effervescence, deux petits temples hindous, véritables havres de paix, vous ouvrent leurs portes pour un voyage des plus dépaysants. Sandrine, passionnée de la culture indienne et de sa dimension spirituelle, vous invite à découvrir les principales divinités composant le panthéon hindou (Shiva, Vishnou, Ganesh, Brahma…).

A travers ses récits et de petits contes traditionnels, vous découvrirez notamment les légendes de Ganesh et d’Ayyapan, tous deux fils de Shiva, et à qui les deux temples sont dédiés. Pourquoi Ganesh a-t-il une tête d’éléphant ? Comment Ayyapan a-t-il vaincu la démone à tête de buffle ? Venez les rencontrer, ils vous racontent leur histoire. Ce sera également l’occasion de vous révéler certains us et coutumes de la vie quotidienne des Indiens.

Vous aurez la chance par ailleurs d’assister à une mini puja (cérémonie) et pourrez partager à son issue les fruits de l’offrande, enrichis des vibrations énergétiques.

En fin de visite, nous nous retrouverons autour d’un chaï (thé aux saveurs épicées) pour un moment d’échange et de partage.

Malas de fleurs, saris chatoyants, statues dorées ornées de bijoux, et volutes d’encens, sur fond de mantras et de bhajans, les prières et chants sacrés… L’Inde aux 1000 couleurs ravira tous vos sens !

Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/linde-a-paris-visite-contee-dans-les-temples-hindous/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

