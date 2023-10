Linda veut du poulet • Petit-déjeuner offert Cinéma Le Louxor Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 22 octobre 2023

de 11h00 à 12h30

.Tout public. payant

NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 €

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Séance spéciale avec petit-déjeuner offert !

Linda est

injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire

pardonner. Même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner.

Ce poulet que son père avait fait ce jour-là… Mais c’est la grève.

Partout, c’est la grève !

« Ce point de

départ, une punition injuste puis une promesse à tenir, va entraîner

Linda et sa mère dans un enchaînement de situations rocambolesques et

savoureuses, mises en scène avec une richesse visuelle étonnante. Les

enfants sont au centre du film : ils insufflent l’énergie, ils sont

insouciants, déterminés et solidaires tout en côtoyant des adultes

faillibles, parfois décalés ou incompétents, mais aussi tendres et

tellement vivants. Le film foisonne de ressorts comiques dignes des

grands burlesques tout en étant très ancré dans notre époque et en

traitant avec beaucoup de subtilité des douleurs enfouies. Avec une

grande liberté et des choix artistiques exigeants, Chiara Malta et

Sébastien Laudenbach réussissent le pari d’un film populaire, humaniste

et joyeux ! Un film jeune public à recommander aux adultes ! »

Raphaëlle Ringeade – Cinéma Jean Eustache, Pessac – Groupe jeune public de l’AFCAE

Cinéma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

Gebeka