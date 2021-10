Paris Institut de physique du globe de Paris île de France, Paris L’Incubateur de Pariscience Institut de physique du globe de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le festival présentera en avant-première les films nés des concours lancés aux côtés de ses partenaires : PLEIN SUDS en partenariat avec l’IRD, ainsi que les courts métrages réalisés dans le cadre de SYMBIOSE, COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES EN 48H, en partenariat avec le CNRS. Place aux jeunes talents ! Le festival présentera en avant-première les films nés des appels à projets lancés aux côtés de ses partenaires : SALMONELLA, Écrit et réalisé par Moubarakou Liadi, lauréat 2020 du concours PLEIN SUDS avec l’IRD En décembre 1990, les médias béninois se faisaient l’écho d’une intoxication alimentaire collective dévastatrice enregistrée dans la commune de Djakotomey, située à 110 kilomètres de Cotonou. Aujourd’hui encore les risques de l’infection à la salmonelle sont présents. Ce film documentaire met l’accent sur les probables causes de la salmonellose et les traitements alternatifs proposés par les scientifiques de l’Université d’Abomey-Calavi pour une prise en charge efficace des toxi-infections alimentaires. Les courts métrages réalisés dans le cadre de SYMBIOSE, COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES EN 48H, en partenariat avec le CNRS et avec l’aimable participation de Cézame Music Agency. Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de Paris 1, rue Jussieu Paris 75005

