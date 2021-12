L’INCROYABLE VOYAGE DU TROUBADOUR Collège des Bernardins, 27 mars 2022, Paris.

Embarquez en famille pour un incroyable périple imaginaire à la découverte des arts juifs, chrétiens et musulmans au Moyen Âge ! Poète et musicien à l’époque des chevaliers, Samuel voyage de ville en village à travers les pays du jasmin et des fleurs d’oranger. Un périple imaginaire à la découverte des arts juifs, chrétiens et musulmans au Moyen Âge. Accueillies au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, les familles découvrent l’histoire de Samuel et embarquent avec lui pour un grand voyage. Munies d’une carte, elles poursuivent leur périple à l’Institut du monde arabe, et achèvent leur expédition au Collège des Bernardins. Programme de la journée : Rendez-vous devant l’entrée du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à 10h30 (71 rue du Temple, 75003 Paris). Votre nom sera inscrit sur une liste, il vous suffit de l’indiquer à la personne à l’entrée du musée. L’activité se poursuit à l’Institut du Monde arabe à 14h, et s’achève à 16h30 au Collège des Bernardins. Pour la pause déjeuner, n’hésitez pas à apporter votre sandwich à grignoter en route (temps indicatif entre les deux musées : 30 minutes à pied). 10h30 – 12h30 : Musée et d’Art et d’Histoire du Judaïsme 14h – 15h : Institut du Monde Arabe 15h30 – 16h30 : Collège des Bernardins Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/lincroyable-voyage-du-troubadour-2022

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



