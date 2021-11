“L’Incroyable Voyage du Lutin de Noël” Théâtre en Miettes, 5 décembre 2021, Bègles.

“L’Incroyable Voyage du Lutin de Noël”

le dimanche 5 décembre à Théâtre en Miettes

À l’approche de la veille de Noël, Rouscaille est mécontent car les lutins de Noël ne sont pas au rendez-vous pour préparer les milliers de cadeaux destinés aux enfants du monde entier ; il est seul, cela ne lui convient pas du tout et il entend bien le faire savoir. En effet, les lutins de Noël ne sont pas rentrés de leurs postes de surveillance sur les étagères des maisons, ce qui n’est pas normal. Papa Noël prend donc une décision quelque peu hors du commun… envoyer Rouscaille et son vieil Âne magique en mission très spéciale pour retrouver les lutins disparus. Rejoignez-les dans leurs incroyables aventures autour du monde dans ce spectacle de marionnettes interactif, musical et bilingue où se mêlent chants de Noël et découverte d’autres cultures et traditions de fin d’année.

entrée payante

On peut dire qu’ils ne sont pas nombreux les Lutins de Noël syndicalistes au Pôle Nord… à vrai dire, il n’y en a qu’un et il répond au nom de Rouscaille.

Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T11:30:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T16:00:00