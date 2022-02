L’INCROYABLE VIE D’UNE HÉROÏNE : GISÈLE GUILLEMOT Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Source : Médiathèque Le Phénix Exposition préparée par les élèves de CM2 de l’école Henri Sellier et les 6èmes CHAAP du Collège Gisèle Guillemot dans le cadre du centenaire de la naissance de Gisèle… mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46 Exposition préparée par les élèves de CM2 de l’école Henri Sellier et les 6èmes CHAAP du Collège Gisèle Guillemot dans le cadre du centenaire de la naissance de Gisèle Guillemot, résistante, citoyenne d’honneur de la ville de Colombelles.

