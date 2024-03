L’incroyable Sister Rosetta Tharpe, la pionnière du rock’n roll au coeur d’un spectacle Musiques Tangentes Malakoff, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 17h00 à 18h15

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

12 euros

Spectacle musical et poétique : Mission, rallumer les étoiles !

Mêlant slam, musique et vidéo, Virginie Séba, accompagnée de Fabienne Conte à la guitare, raconte le destin hors-norme de Sister Rosetta Tharpe (1915-1973), exceptionnelle guitariste et chanteuse de gospel, pionnière du rock’n roll bien avant Elvis Presley, aux prises de position audacieuses et risquées dans une Amérique ségrégationniste et patriarcale.

Musiques Tangentes 15, rue Salvador Allende 92240

Contact : https://youtu.be/Ltqnc8Z8bRE?si=eJ1IZ8gjlZsDPLbm https://www.facebook.com/LincroyableSisterRosettaTharpe https://www.helloasso.com/associations/les-demeninges/evenements/l-incroyable-sister-rosetta-tharpe-pionniere-du-rock-n-roll

Pascale borrell