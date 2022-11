L’incroyable Noël de Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

L’incroyable Noël de Guipry-Messac Guipry-Messac, 2 décembre 2022, Guipry-Messac. L’incroyable Noël de Guipry-Messac

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

2022-12-02 – 2022-12-02 Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine Guipry-Messac FËTES DES LUMIERES – 2 Décembre – Place Saint-Abdon

18h Défilé aux lampions par les enfants

19h lancement officiel des illumination de Noël 2022

19h15 Spectacle « Les allumeurs d’étoiles » offert par la MJC

Les Allumeurs d’Etoiles est un spectacle nocturne inspiré par le monde des étoiles, et celui des allumeurs de réverbères. Ce spectacle est autant symbolique que visuel. Ce spectacle onirique est un véritable hymne à l’espoir. Articulé autour de neuf tableaux, du début de la nuit jusqu’aux premières lueurs de l’aube, il entraîne doucement les spectateurs à devenir Acteurs, Etoiles lumineuses et multiples pour constituer tous ensemble une voûte étoilée. Chocolat chaud, crêpes, vin chaud et bières de Noël sur place. CABANES DE NOËL – 10 et 11 Décembre – Place Saint-Pierre

Marché de Noël des commerçants, animations par la fanfare de Guipry-Messac et samedi à 19h spectacle laser et pyrotechnique sur le cloché de l’église Saint-Pierre sur le thème de Disney. MARCHÉ DE NOËL – 11 Décembre – Espace Claude Michel

Marché de Noël de créateurs et artisans professionnels et particuliers. Un petit train gratuit fera la navette avec les cabanes de Noël. CONCERT DE NOËL – 16 Décembre – Eglise Saint Abdon

Avec les chorales de la MJC SPECTACLE JEUNE PUBLIC – 22 décembre – Salle de Fêtes

L’Attrape Rires organisé par la MJC +33 2 99 79 41 24 https://www.guipry-messac.fr/ Guipry-Messac

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guipry-Messac Adresse Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Ville Guipry-Messac lieuville Guipry-Messac Departement Ille-et-Vilaine

L’incroyable Noël de Guipry-Messac Guipry-Messac 2022-12-02 was last modified: by L’incroyable Noël de Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac 2 décembre 2022 Guipry-Messac Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine